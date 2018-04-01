Валентине Гофенберг грозит штраф до пяти миллионов рублей. Но это не точно

15:22 | 26.04.2018

Пиарщице из Екатеринбурга Валентине Гофенберг могут предъявить обвинение по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»). Совершение данного деяния предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области по факту проведения обысков в её квартире и офисе сообщили, что оперативно-следственные мероприятия сотрудниками полиции проводились в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК Российской Федерации по постановлению суда.



«В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется», — сообщили в ведомстве.



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»