Сбор участников «Бессмертного полка» в Екатеринбурге начнется в 9:00

14:58 | 26.04.2018

Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев рассказал об организации акции «Бессмертный полк» в этом году.



Для участников будет организовано несколько точек сбора в зависимости от времени:



- с 9:00 до 10:00 вход будет осуществляться с перекрестка Толмачева — Первомайская;

- с 10:00 до 11:00 с перекрестка Толмачева — Дзержинского (ККТ «Космос»);

- с 10:45 до 11:00 колонна начнет движение по проспекту Ленина.



Напомним, что в этом году «Бессмертный полк» дойдет не как обычно до площади 1905 года, а до Дворца молодежи. Там участников будет ждать полевая кухня: каша и чай.



В Екатеринбурге работает горячая линия «Бессмертного полка»: 213-05-31.