На главу свердловского города произошло покушение: все дело в женщине

14:29 | 26.04.2018

Накануне вечером около собственного дома произошло нападение на главу Талицкого городского округа Александра Толкачева. По данным источников veved.ru, знакомых с ситуацией в муниципалитете, в Толкачева несколько раз выстрелил его собственный водитель, который приревновал супругу к своему начальнику. Попасть в жертву ему не удалось – Толкачев не пострадал.



Дозвониться до политика не удалось, на звонки он не отвечает. Сам водитель скрылся, в настоящее время он объявлен в розыск.



Фото с сайта www.atalica.ru