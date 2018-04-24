На Урале вынесли приговор дворнику, убившему 20-летнюю девушку

14:09 | 26.04.2018

В Екатеринбурге к 11 годам строгого режима приговорен дворник Юрий Федоренко. По данным пресс-службы свердловской прокуратуры, ночью 17 ноября 2017 года он убил 20-летнюю девушку – студентку колледжа – в ее квартире на улице Лучистой. Мужчина нанес ей не менее шести ударов ножом в грудь и плечо. Пострадавшая погибла на месте. Отмечается, что причиной стал словесный конфликт.



Федоренко проживал в микрорайоне Солнечном, там же работал дворником. Убитая девушка дружила с его малолетней дочерью.



Суд также взыскал с Федоренко 800 тысяч рублей в пользу родственников девушки и 125 тысяч – расходы на погребение. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: golos-kubani.ru