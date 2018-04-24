Жесткие переговоры
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


13:53 | 26.04.2018

Санкт-Петербургская академия танца проведет выездной отбор в Екатеринбурге

29 апреля санкт-петербургская Академия танца Бориса Эйфмана проведет в столице Урала выездной отбор. На него приглашаются дети от 6 до 11 лет.

Юные таланты получат возможность поступить в академию и получить одновременно общее образование и профессиональную хореографическую подготовку.

— Академия танца — социальный проект. Не все могут позволить себе приехать в Санкт-Петербург на просмотр. Поэтому мы устраиваем выездные отборы, где отмечаем детей, которые могли бы успешно пройти вступительные экзамены уже непосредственно в Санкт-Петербурге вместе с остальными приглашенными кандидатами со всей России, — отметил организатор Альберт Галичанин.

Академия танца Бориса Эйфмана — единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Проживание, а также форма предоставляются ученикам бесплатно.

Отбор начнется в 15:30 на площадке Уральского горного университета. Все подробности и требования к участникам можно узнать по телефону 8-812-988-57-19.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:58 | 26.04.2018
Сбор участников «Бессмертного полка» в Екатеринбурге начнется в 9.00

14:31 | 26.04.2018
«Эхо» II Уральского кинофестиваля пройдет в Екатеринбурге

14:29 | 26.04.2018
На главу свердловского города произошло покушение: все дело в женщине

14:09 | 26.04.2018
На Урале вынесли приговор дворнику, убившему 20-летнюю девушку

14:04 | 26.04.2018
Прокурор Курганской области отчитался о проверках торговых центров на пожарную безопасность. Результаты шокируют

14:04 | 26.04.2018
Пермяки смогут сами выбрать внешний вид эспланады

13:53 | 26.04.2018
Санкт-Петербургская академия танца проведет выездной отбор в Екатеринбурге

13:44 | 26.04.2018
В Прикамье более 20 тысяч участников ВОВ и тружеников тыла получат единовременную денежную выплату

13:36 | 26.04.2018
Пермякам раздадут георгиевские ленты

13:36 | 26.04.2018
30 июня в Свердловской области отпразднуют Сабантуй

13:25 | 26.04.2018
В офисе екатеринбургского информагентства и известной пиарщицы прошли обыски

12:55 | 26.04.2018
В Прикамье мужчина и женщина признаны виновными в мошенничестве с земельными участками

12:54 | 26.04.2018
Футболист Марсель Десайи и актер Сами Насери посетят Екатеринбург из-за ЧМ-2018

12:51 | 26.04.2018
«Водный Союз» продавил вопрос об изменении порядка предоставления субсидии в парламенте Зауралья

12:28 | 26.04.2018
В Перми представители Общественного совета главка подвели итоги фотоконкурса «Открытый взгляд»

12:18 | 26.04.2018
В Екатеринбурге введен 8-часовой запрет на езду по свежему асфальту

12:10 | 26.04.2018
Пермский градсовет поддержал проект развития городской эспланады

11:57 | 26.04.2018
В Екатеринбурге стартовал фестиваль архивных фильмов «Российский хронограф»

11:34 | 26.04.2018
Свердловскому управлению Росгвардии выбрали духовных наставников

11:32 | 26.04.2018
В Первоуральске назначили временного главу

11:20 | 26.04.2018
В квартире Валентины Гофенберг проходят обыски. Соседи в шоке

11:19 | 26.04.2018
СК завершил расследование гибели рабочих на ЗАО «Курганспецарматура» во время испытаний

11:12 | 26.04.2018
9 мая в уральской столице ограничат продажу алкоголя

10:53 | 26.04.2018
Судебные приставы закрыли центр Guru на Репина

10:28 | 26.04.2018
Полиция напомнила, кто должен заниматься сносом нелегальных ларьков в Екатеринбурге

10:04 | 26.04.2018
Качканарский «Металлист» полностью погасил долги по зарплате

10:03 | 26.04.2018
Шансы Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 растут за счёт повышения узнаваемости

09:52 | 26.04.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему полицейскому, грабившему банки

09:26 | 26.04.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели два внедорожника сразу

09:25 | 26.04.2018
Жительница Североуральска с помощью сайта знакомств похитила у иностранца более 8 млн рублей

25.04.2018

22:15 | 25.04.2018
На Урале фермеров, допустивших загрязнение почвы свиным навозом, обязали выплатить государству 164 миллиона рублей

22:12 | 25.04.2018
Интенсивная подготовка волонтеров к чемпионату мира по футболу началась в Екатеринбурге

22:06 | 25.04.2018
Уральцы погрузятся в свет поэзии

21:40 | 25.04.2018
На ЖБИ в Екатеринбурге девушка выпала с балкона 25-го этажа

21:39 | 25.04.2018
В Каменске-Уральском изъяли почти 200 килограммов сомнительного мяса

20:30 | 25.04.2018
Менять брусчатку на площади 1905 года будет подрядчик из Горного Щита

19:15 | 25.04.2018
Снегопады в Екатеринбурге продлятся до конца недели

18:41 | 25.04.2018
Школьницы в летней форме маршировали около Дома офицеров

18:26 | 25.04.2018
Многоквартирник на Эльмаше не выдержал обильного снегопада: в подъезде текут реки

17:57 | 25.04.2018
Решено: екатеринбургская «Монстрация» пройдет на Вторчермете

17:55 | 25.04.2018
Депутат из Красноуральска приготовился к ядерным бомбардировкам

17:32 | 25.04.2018
В Екатеринбурге вручили премии за достижения в области литературы и искусства

17:05 | 25.04.2018
Уралец, который пьяным насмерть сбил женщину, получил три года колонии

16:46 | 25.04.2018
Состав парламента Свердловской области может измениться, сначала количественно, затем качественно

16:33 | 25.04.2018
Студенты из Москвы изучили проекты «Умного города» в Пермском крае

16:32 | 25.04.2018
Ирбитчанина будут судить за убийство лося

16:20 | 25.04.2018
Курган примет участие в экологической акции «Всероссийский день посадки леса»

16:12 | 25.04.2018
Транспортные узлы Екатеринбурга подготовили к майским каникулам

15:59 | 25.04.2018
В результате ДТП на проспекте Космонавтов автомобиль угодил в болото

15:58 | 25.04.2018
В центре Перми проверили канализационные люки на проезжей части


Радио Звезда


Мы в соцсетях





Архив
«    Апрель      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


 