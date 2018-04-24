Санкт-Петербургская академия танца проведет выездной отбор в Екатеринбурге

13:53 | 26.04.2018

29 апреля санкт-петербургская Академия танца Бориса Эйфмана проведет в столице Урала выездной отбор. На него приглашаются дети от 6 до 11 лет.



Юные таланты получат возможность поступить в академию и получить одновременно общее образование и профессиональную хореографическую подготовку.



— Академия танца — социальный проект. Не все могут позволить себе приехать в Санкт-Петербург на просмотр. Поэтому мы устраиваем выездные отборы, где отмечаем детей, которые могли бы успешно пройти вступительные экзамены уже непосредственно в Санкт-Петербурге вместе с остальными приглашенными кандидатами со всей России, — отметил организатор Альберт Галичанин.



Академия танца Бориса Эйфмана — единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с семи лет. Проживание, а также форма предоставляются ученикам бесплатно.



Отбор начнется в 15:30 на площадке Уральского горного университета. Все подробности и требования к участникам можно узнать по телефону 8-812-988-57-19.