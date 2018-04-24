В офисе екатеринбургского информагентства и известной пиарщицы прошли обыски

13:25 | 26.04.2018

Оперативники уголовного розыска провели обыски в офисе известной пиарщицы Валентины Гофенберг, расположенном в ЖК «Панорама» на улице Малышева, 71а. В этом же помещении находится редакция информационного издания «ТочкаНьюс» в Екатеринбурге, к главному редактору которого, Дмитрию Фоминцеву, сегодня утром домой приходили полицейские.



По словам арендаторов соседних офисов, из помещения изъята оргтехника. В настоящее время сайт агентства не работает.



Известно, что обыски проводятся в рамках возбужденных уголовных дел. Пока о статусе Гофенберг и Фоминцева ничего не известно, но, по некоторой информации, Фоминцев будет проходить лишь свидетелем.



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»