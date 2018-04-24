В Екатеринбурге стартовал фестиваль архивных фильмов «Российский хронограф»

11:57 | 26.04.2018

В Екатеринбурге в честь 100-летия архивной службы России проходит I Всероссийский кинофестиваль архивных фильмов «Российский хронограф». В этом году свои работы представят авторы из 36 российских регионов. Всего покажут 50 фильмов.



В конкурсной программе пять номинаций: документальные, игровые фильмы по пропаганде архивного дела; документальные, игровые фильмы, пропагандирующие историческое наследие региона; телепрограммы по пропаганде архивного дела; телепрограммы, пропагандирующие историческое наследие региона; телесюжеты, основанные на архивных документах. Победители станут известны 27 апреля.



Также в рамках фестиваля на площадке мультимедийного парка «Россия - моя история» для жителей проведут специальные мастер-классы по составлению родословной и поиску документов, касающихся периода Великой Отечественной войны.





Фото: nakipelo.ua