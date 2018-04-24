Свердловскому управлению Росгвардии выбрали духовных наставников

11:34 | 26.04.2018

В Свердловской области выбрали духовных наставников для регионального управления Росгвардии. Как рассказали в пресс-службе ведомства, духовно окормлять сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии и их семьи будет иерей, клирик храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы Василий Крючков, а духовным наставником сотрудников СОБР станет иерей, настоятель прихода в честь иконы Божией Матери «Порт-Артурская» Петр Козулин.



- Сотрудничество между РПЦ и подразделениями, вошедшими в состав Росгвардии, началось довольно давно. Однако духовный наставник Управления Росгвардии по Свердловской области впервые был определен только сегодня. Искренне надеюсь, что наше взаимодействие с Екатеринбургской епархией позволит использовать духовный потенциал, которым обладает православие, для защиты культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций, преображения сердец сотрудников Росгвардии, которые обретают в вере новые силы, чтобы жить и служить Отечеству, - отметил начальник регионального управления Росгвардии Константин Шуршин.