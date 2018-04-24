В квартире Валентины Гофенберг проходят обыски. Соседи в шоке

11:20 | 26.04.2018

В Екатеринбурге в настоящее время в рамках возбужденных уголовных дел проходят обыски в квартире известной пиарщицы Валентины Гофенберг на улице Уральской. Из квартиры изъяты документы, телефоны и электронные носители, которые могут быть приобщены к материалам в рамках расследования уголовных дел. Кроме этого, оперативники уголовного розыска будут проводить обыск в соседней квартире, принадлежащей её сестре.



При этом доставить Гофенберг на допрос пока не представляется возможным. По словам очевидцев, после проведения оперативных мероприятий при выходе из квартиры Валентина любезно пропустила сотрудников правоохранительных органов вперед, после чего захлопнула дверь и отказалась выходить, выкрикивая из-за закрытой двери нецензурные оскорбления в адрес представителей власти, чем шокировала своих соседей.



По непроверенной информации, уголовные дела возбуждены по ст. 128.1 УК РФ «Клевета» по факту порочащих и недостоверных сведений на информационных ресурсах, к которым имеет отношение Гофенберг. Кроме этого, сегодня утром сотрудники уголовного розыска приходили к главному редактору издания «Точка Ньюс» Дмитрию Фоминцеву – деловому партнеру Гофенберг, но он отказался открывать дверь.



Фото с личной страницы Валентины Гофенберг в «Фейсбуке»