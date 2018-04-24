Полиция напомнила, кто должен заниматься сносом нелегальных ларьков в Екатеринбурге

10:28 | 26.04.2018

Заниматься демонтажем, вывозом и хранением незаконных киосков в Екатеринбурге должны органы местного самоуправления, об этом напомнили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Сотрудники полиции при этом занимаются только обеспечением правопорядка.



— Часть 2 статьи 12 закона «О полиции» прямо говорит, что обязанности ОВД, не предусмотренные Федеральным законом, могут быть возложены на органы внутренних дел только путем внесения изменений в Федеральный закон. Местным властям давно пора понять, что они основные действующие лица в процессе ликвидации самостроев, а не органы внутренних дел, на которые они перекладывают ответственность, — отметили в пресс-службе регионального главка.



В преддверии чемпионата мира по футболу работа по ликвидации незаконных объектов в Екатеринбурге активизировалась. Так, в 2016 году сотрудники полиции составили на нарушителей 1589 протоколов, в 2017 году — 3036 протоколов, а в 2018-м — уже 587. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области советуют местным властям перенять опыт Москвы.



Как передает РБК, 8 декабря 2015 года правительство Москвы приняло постановление «О мерах по обеспечению сноса самовольных построек на отдельных территориях города Москвы». Оно предусматривает снос объектов, признанных столичными властями самостроем из-за неправильного оформления документов, нахождения на землях общего пользования или на участках с инженерными коммуникациями.





Фото: ks-region69.com