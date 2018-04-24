Качканарский «Металлист» полностью погасил долги по зарплате

10:04 | 26.04.2018

В Качканаре ОАО «Металлист» полностью погасило задолженность по зарплате перед работниками. С 4 по 18 апреля 2018 года предприятие выплатило более 22 млн рублей, а накануне оставшуюся часть – 12 млн.



Напомним, что 15 ноября 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении директора «Металлиста». Основанием стала полная невыплата зарплаты перед 669 рабочими более чем за два месяца.



Сейчас по данному делу все еще идет расследование. Сам завод больше не работает.





Фото: zaria-gazeta.ru