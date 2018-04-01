На ЖБИ в Екатеринбурге девушка выпала с балкона 25-го этажа

21:40 | 25.04.2018

Сотрудники СУ СК России по Свердловской области выясняют обстоятельства трагедии, произошедшей сегодня на ЖБИ. С балкона 25-го этажа дома на ул. Рассветной, 6/2, выпала 17-летняя девушка.



Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Отмечается, что падение произошло с балкона, который находится в общем доступе и попасть на который может кто угодно.



Фото: life-list.ru