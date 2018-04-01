В Каменске-Уральском изъяли почти 200 килограммов сомнительного мяса

21:39 | 25.04.2018

В Каменске-Уральском сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с представителями администрации ГО и правоохранительными органами провели выездной рейд по выявлению и пресечению незаконной реализации мяса. В ходе проведения мероприятия проверено 11 торговых точек, выявлена реализация продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, удостоверяющих её безопасность.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области, по результатам рейда составлено 7 административных протоколов, снято с реализации 175,7 кг животноводческой продукции. Лица, нарушившие законодательство РФ, привлечены к административной ответственности.