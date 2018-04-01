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20:30 | 25.04.2018

Менять брусчатку на площади 1905 года будет подрядчик из Горного Щита

Администрация Екатеринбурга нашла компанию, которая заменит брусчатку на площади 1905 года от улицы Максима Горького до набережной Рабочей Молодежи. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, в конкурсе участвовали пять компаний: ООО «Стройтранс», которое требовало 23,2 миллиона рублей, ООО «Уралдорстрой» с предложением на 23,7 миллиона, ООО «Строймеханизация», которое подняло цену до 26 миллионов, и ООО «Строй-Сити» с 26,4 миллиона.

Администрация выбрала частную компанию «Лев» из поселка Горный Щит — самого бюджетного подрядчика. Они запросили 23,1 миллиона рублей.

В прошлом году у мэрии возникли претензии к генподрядчику («Атомстройкомплексу»), который перекладывал брусчатку на площади 1905 года. Горадминистрации пришлось подать в суд на компанию, чтобы не платить за участок, пока его не исправят. Перекладывать брусчатку будут уже после чемпионата.

Фото: newspile.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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