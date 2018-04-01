Менять брусчатку на площади 1905 года будет подрядчик из Горного Щита

20:30 | 25.04.2018

Администрация Екатеринбурга нашла компанию, которая заменит брусчатку на площади 1905 года от улицы Максима Горького до набережной Рабочей Молодежи. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, в конкурсе участвовали пять компаний: ООО «Стройтранс», которое требовало 23,2 миллиона рублей, ООО «Уралдорстрой» с предложением на 23,7 миллиона, ООО «Строймеханизация», которое подняло цену до 26 миллионов, и ООО «Строй-Сити» с 26,4 миллиона.



Администрация выбрала частную компанию «Лев» из поселка Горный Щит — самого бюджетного подрядчика. Они запросили 23,1 миллиона рублей.



В прошлом году у мэрии возникли претензии к генподрядчику («Атомстройкомплексу»), который перекладывал брусчатку на площади 1905 года. Горадминистрации пришлось подать в суд на компанию, чтобы не платить за участок, пока его не исправят. Перекладывать брусчатку будут уже после чемпионата.



Фото: newspile.ru