Снегопады в Екатеринбурге продлятся до конца недели

19:15 | 25.04.2018

По информации синоптиков Уральского Гидрометцентра, вплоть до самого конца недели в Екатеринбурге будет снежно и дождливо.



В ночь на четверг синоптики обещают -1...+1 градус.



В четверг, 26 апреля, днём ожидается +11...+13 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. В ночь с четверга на пятницу столбики термометров опустятся до отметки -1...+1 градус. Пройдёт мокрый снег.



В пятницу, 27 апреля, днём будет +10...+12 градусов. Облачно с прояснениями.



На субботу и воскресенье синоптики обещают дожди. При этом днём будет +9...+11 градусов.





Фото: zastavki.com