Многоквартирник на Эльмаше не выдержал обильного снегопада: в подъезде текут реки

Вода течет по трубам и стенам

Жильцы многоэтажного дома №37 по улице Фрезеровщиков в Екатеринбурге жалуются на ручьи в подъезде. По их словам, причиной коммунального бедствия стало активное таяние снега, который выпал в уральской столице накануне. Жильцы предполагают, что вода попала в межпанельные швы с крыши дома и теперь течет вниз по этажам. Они опасаются, что вода может попасть в квартиры и им не избежать ремонта.В управляющей компании (дом обслуживает УК «РЭМП Эльмаш») собственникам квартир сначала заявили, что рабочие приступят к устранению ЧП через два-три дня, когда все конструкции высохнут, предложив просто подождать, после чего кинули трубку. И только после вмешательства одного из помощников депутатов регионального Заксобрания ситуация сдвинулась с мертвой точки – в УК заявили, что на место уже выехала бригада, которая выполнит ремонтные работы.