Решено: екатеринбургская «Монстрация» пройдет на Вторчермете

17:57 | 25.04.2018

Организаторы шуточного шествия «Монстрация» согласились на проведение мероприятия 1 мая на Вторчермете. Участники пройдут от Сухоложской, 5 по улице Ферганской до пересечения с Агрономической и завершат шествие в парке Камвольного комбината.



Напомним, что организаторы хотели провести «Монстрацию» в центре города, но получили отказ от министерства безопасности Свердловской области. Там ответили, что мероприятие не имеет никакого отношения к празднованию Дня Весны и Труда, поэтому сотрудники полиции не смогут в должной мере обеспечить общественную безопасность шествия. Взамен чиновники предложили перенести мероприятие на Вторчермет.



— Скажу честно, это был непростое решение. И найдутся те, кому оно придется не по вкусу. Была попытка предложить иные варианты маршрутов. Не центральные, но и не так далеко, как Вторчермет. Бесполезно. Поэтому я мог либо согласиться с предложением МОБ, которые оставляли то же время и дату,или пойти на принцип. И начать дискуссию. В этом случае были шансы „выторговать“ право пройтись Монстрацией именно по центральным улицам. Но только 2 или 5 мая. Я решил, что это неприемлемо. Монстрация с 2004 года проводится 1 мая. И точка. Поэтому Вторчермет, — передает слова организатора Семена Чиркова ЕТВ.





Фото: social.ekb-room.ru