Депутат из Красноуральска приготовился к ядерным бомбардировкам

17:55 | 25.04.2018

Депутат городской думы Красноуральска Дмитрий Ивашевский вызывает чувство паники среди своих соседей. Жильцы дома по улице Индустриальной, соседом которых является народный избранник, направили обращение на имя главы муниципалитета Дмитрия Кузьминых, в котором попросили его проверить законность действий депутата.



Как следует из обращения, в декабре 2017 года Ивашевский якобы не пустил в свою квартиру (он проживает на 1 этаже) сотрудников газовой службы, которые проверяли исправность газового оборудования. В таких случаях, действуя в соответствии с законодательством, газовики имеют право отключить газ во всем доме. Так и произошло – около месяца жильцы двухэтажного дома сидели без газа.



По мнению соседей Ивашевского, нежелание впустить газовиков в дом связано с тем, что он оборудовал бомбоубежище или аналогичную конструкцию. Чего опасается депутат – ядерной войны, химической атаки или активного электората или просто решил «поиграться» неизвестно.



Соседи парламентария опасаются, что фундамент старого дома может не выдержать проведения земляных работ. Законность проведения действий Ивашевского (если действительно имело место изменение технических характеристик дома) теперь предстоит проверить сотрудникам отдела контроля Департамента государственного строительного и жилищного надзора по Свердловской области, куда поступило обращение из местного ОМВД – по непроверенной информации, полицейским также не удалось попасть в квартиру.