В Екатеринбурге вручили премии за достижения в области литературы и искусства

В Свердловской области в двадцатый раз вручили премии губернатора за достижения в области литературы и искусства. Так как Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Африке, от его имени награды победителям передал замгубернатора Павел Креков.В этом году премии получили авторы восьми проектов: артист Театра драмы Валентин Воронин — за создание спектакля «Способный ученик», драматург Николай Коляда — за пьесы 2015–2017 годов, опубликованные в собрании сочинений, профессор УрГАХУ Ольга Орешко — за серию гобеленов на тему «Родные берега. Прогулки по деревне», художник-ювелир Кирилл Глазырин — за коллекцию ювелирных украшений «Черный квадрат», литературовед профессор УрФУ Леонид Быков — за значительный вклад в развитие культуры и искусства.Кроме того, премии получили группы создателей оперы «Пассажирка» Театра оперы и балета, спектакля «Севильский цирюльник» Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, творческого проекта «Мандолины Екатеринбурга» Свердловского музыкального училища им. П.И. Чайковского.Напомним, что лауреаты губернаторской премии получают по 200 тысяч рублей. В этом году на награды претендовали 33 проекта.— Культура и искусство в нашем регионе всегда занимали особое место. Мы убеждаемся в этом каждый раз, когда следим за всероссийской и международной афишей. И мы видим, что тот уровень и потенциал, который демонстрируют наши творческие коллективы и деятели искусств, ставят планку для всей страны, а в ряде случаев и для всего мира, — отметил Павел Креков.