Уралец, который пьяным насмерть сбил женщину, получил три года колонии

17:05 | 25.04.2018

В Сысерти на три года в колонии-поселении осужден Сергей Ахьямов 1985 года рождения. Вечером 13 февраля 2018 года он ехал по трассе со стороны села Никольского в сторону села Щелкун, не справился с управлением и сбил женщину-пешехода, которая шла по обочине. От полученных травм пострадавшая скончалась.



Как отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры, в момент ДТП Ахьямов был пьян. Установлено, что в тот вечер он употребил более трех литров спиртного.



Кроме наказания в виде лишения свободы, осужденный должен выплатить компенсацию морального ущерба дочери погибшей в размере 350 тысяч рублей.





Фото: life.ru