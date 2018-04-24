Состав парламента Свердловской области может измениться, сначала количественно, затем качественно

16:46 | 25.04.2018

Состав свердловского Законодательного собрания может измениться, на какое-то время количественно — часть депутатов имеют все шансы потерять мандат, а затем качественно — на место изгнанных придут новые представители партий.



Напомним, прокуратура области направила административное исковое заявление в суд о возложении обязанности рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий в отношении ряда депутатов Законодательного собрания Свердловской области, допустивших нарушение антикоррупционного законодательства, но имена проштрафившихся народных избранников официально не назывались.



Сегодня стали известны имена провинившихся депутатов. По данным издания «Коммерсант-Урал», в список депутатов свердловского Заксобрания, которых прокуратура требует лишить полномочий из-за нарушений антикоррупционного законодательства, попали шесть представителей «Единой России», два депутата от «Справедливой России», один либерал-демократ (ЛДПР) и один коммунист (КПРФ).



Претендентами на «вылет» из числа депутатов от «Единой России» стали: председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов, глава мандатной комиссии Алексей Коробейников, Анатолий Марчевский, Владимир Ильиных, Валерий Савельев и Олег Корчагин. Представили «Справедливую Россию» в чёрном списке: глава фракции «Справедливой России» Андрей Жуковский и Армен Карапетян, а глава фракции КПРФ Александр Ивачев и депутат от ЛДПР Павел Мякишев, соответственно, стали представителями своих партий.



Как показала проверка, проведённая надзорным ведомством, помощниками некоторых членов областного парламента были трудоустроены их супруги. Последние в рабочее время неоднократно отдыхали за границей, получая при этом зарплату из бюджета. Причём зарплата этих помощниц порой в разы превышала зарплату помощников других депутатов с аналогичными обязанностями.



Кроме того, были выявлены факты сокрытия депутатами сведений о дорогостоящем имуществе, расположенном в Екатеринбурге, Московской и Тульской областях. А один из областных парламентариев не указал сумму дохода своей супруги в размере более 40 миллионов рублей, просто не заметив, что жена хоть что-то в семейный бюджет принесла.