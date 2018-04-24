Транспортные узлы Екатеринбурга подготовили к майским каникулам

16:12 | 25.04.2018

Краснодарский край, Турция и дача в пригороде в этом году возглавят рейтинг самых популярных мест для отдыха россиян на майские праздники. Таковы данные Ассоциации туроператоров (АТОР) и опросов исследователей «Рамблера». С учетом возможного выбора уральцев, специалисты усилили связь на главных транспортных объектах Екатеринбурга — аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзалы и дорожные развязки прошли телеком-модернизацию.



Качество связи улучшено на привокзальной площади и в здании железнодорожного вокзала Екатеринбурга — в зоне ожидания, кассового обслуживания на 1-м и 3-м этажах, возле онлайн-табло надежный сигнал сети обеспечивает базовая станция 4G «Транзит».



Абоненты оператора заметят повышение скорости мобильного интернета и на территории Северного и Южного автовокзалов, где за связь отвечают базовые станции «Мечта» и «Автовокзал». Улучшено покрытие сети на Ново-Московском тракте — на участке от торгового центра «МЕГА».



По информации АТОР, 28 апреля — самый популярный день для вылета на майские каникулы — 2018. В преддверии повышенного пассажиропотока в аэропорту Кольцово дополнительно усилили 3G- и 4G-сигналом базовую станцию «Лайнер».



На прилегающей к аэропорту территории, а также внутри здания — в зале прибытия внутренних рейсов (терминал А), в международном (B), VIP и грузовом терминалах инженеры «МегаФона» расширили покрытие сети. Теперь в ожидании начала посадки загружать интернет-страницы абоненты оператора могут в 2 раза быстрее — на скорости до 100 Мбит/сек.



«Мы провели ряд технических работ там, где ожидается повышенная концентрация пассажиров, и, соответственно, рост мобильного трафика. Самый популярный способ скоротать время в очередях, в пробках или в ожидании рейса — мобильный интернет. Абоненты заметят, что теперь страницы в браузере на смартфоне или планшете загружаются за меньшее время, сигнал сети стал стабильнее, а видео через интернет теперь можно без задержки смотреть, выбирая лучшее разрешение», — отметил технический руководитель Свердловского отделения «МегаФона» Алексей Ещев.