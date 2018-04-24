С 25 мая в Кольцово вводится запрет на перевозку оружия

15:39 | 25.04.2018

Для усиления мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу в аэропорту Кольцово с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится запрет на перевозку оружия.



«Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») информирует пассажиров о введении запрета на провоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему на рейсах, следующих в/из/через аэропорт Екатеринбурга», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.



Отметим, что данные ограничения будут действовать во всех аэропортах городов, принимающих матчи ЧМ-2018.