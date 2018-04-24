После праздников в центре Екатеринбурга ограничат движение

15:24 | 25.04.2018

После майских праздников в Екатеринбурге отремонтируют трамвайные пути на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. В связи с ремонтом часть улиц будет перекрываться.



С 00:00 11 мая до 06:00 14 мая по проспекту Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях) не будут ходить трамваи № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32. Также на это время закроют движение троллейбусов № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 по улице Карла Либкнехта (от Малышева до Челюскинцев), а перекресток Ленина - Карла Либкнехта закроют для всего автотранспорта.



Ремонт трамвайных путей завершат к 15 мая. Отметим, что в мае также начнется ремонт проспекта Ленина от улицы 8 Марта до Карла Либкнехта.