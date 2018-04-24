В столицу Урала прибыла финская делегация

14:59 | 25.04.2018

В Екатеринбург прибыла финская делегация во главе с послом государства в России Микко Хаутала. Цель двухдневного визита — проведение российско-финского бизнес-форума, налаживание новых связей и укрепление сотрудничества.



В составе финской делегации представители более 20 компаний, которые специализируются на производстве промышленного оборудования, строительстве, водоснабжении, логистике, лесопереработке.



— Между Свердловской областью и Финляндией сотрудничество развивается очень хорошо, ваш регион всегда вызывает большой интерес у нашего бизнеса. Существенное преимущество партнерские контакты имеют благодаря наличию прямого сообщения между Екатеринбургом и Хельсинки. На этот раз у нас мощная деловая программа. Я знаю, что порядка 150 российских предприятий зарегистрировались для участия в форуме, — отметил Микко Хаутала в ходе встречи с вице-губернатором Свердловской области Павлом Крековым.



Завтра Микко Хаутала проведет лекцию о современной Финляндии и откроет фотовыставку комиксов по произведениям финской писательницы Туве Янссон «Муми-тролль и комета».





Фото: svopi.ru