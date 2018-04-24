В 2017 году население Среднего Урала сократилось на четыре тысячи человек

14:33 | 25.04.2018

В прошлом году численность населения Свердловской области сократилась на 4 085 человек. Главная причина — естественная убыль населения: родилось 53 386 человек, умерло 57 685.



Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 8,1 %, а естественная убыль увеличилась в 4,3 раза (по сравнению с 2016 годом). Немного восполнил потери миграционный прирост. В прошлом году он составил 214 человек.



Сокращение численности зафиксировано в 63 муниципалитетах, наибольшее — в Верх-Нейвинском городском округе (на 3,1 %), Кировградском городском округе (на 2,5 %), Махневском муниципальном образовании (на 2,4%), городском округе Пелым (на 2,3 %), Таборинском муниципальном районе (на 2,2 %).



Есть также 10 муниципалитетов, где численность выросла. Это Среднеуральск (2,3 %), Верхняя Пышма (1,3 %), Екатеринбург (0,9 %), Арамильский городской округ и городской округ Верхнее Дуброво (0,8 %).



По данным Свердловскстата на 1 января 2018 года, в регионе проживает 4 325 256 человек.





Фото: izhevskinfo.ru