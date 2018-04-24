У свердловчанина нашли незарегистрированное оружие

13:57 | 25.04.2018

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, перевозка или ношение огнестрельного оружия» в отношении 35-летнего жителя деревни Березняки Артемовского городского округа.



В полицию обратились жители, которые сообщили, что мужчина хранит у себя дома оружие. В ходе обыска на веранде в ящике обнаружен самодельный пистолет. По предварительному заключению эксперта, это огнестрельное оружие, сделанное из духового ружья. Сам свердловчанин заявил, что нашел его на пустыре.





Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области