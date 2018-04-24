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13:34 | 25.04.2018

Опубликован список перекрытий улиц 9 мая

В Екатеринбурге утвержден перечень перекрытий улиц в связи с мероприятиями Дня Победы. Так, 9 мая будут закрыты для движения следующие участки:

— с 05:00 (на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона) улица Окраинная (от Палисадной до Дорожной), Дорожная (от Окраинной до Военной), Военная (от Дорожной до Патриса Лумумбы); Патриса Лумумбы (от Военной до Московской), Московская (от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина), Посадская (от Большакова до Пальмиро Тольятти), Пальмиро Тольятти (от Посадской до Московской), Малышева (от Московской до Репина), Попова (от Московской до Репина);

— с 06:00 до окончания праздничных мероприятий - проспект Ленина (от Московской до Карла Либкнехта), улица 8 Марта (от Бориса Ельцина до Малышева), Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), Толмачева (от Ленина до Николая Никонова), Маршала Жукова (от Челюскинцев до Ленина, с пропуском общественного транспорта);

— с 09:45 до 14:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты Кировского района «Великая Победа — 2018») улица Мира (от Первомайской до Малышева), проспект Ленина (от Восточной до Мира), улица Гагарина (от Академической до Малышева);

— с 10:00 до 12:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты жилого района Химмаш) улица Грибоедова (от переулка Углового до Торговой);

— с 10:00 до 11:30 (на время проведения легкоатлетической эстафеты жилого района Елизавет) улица Бисертская (от Молотобойцев до моста через Патрушиху);

— с 11:00 до 14:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты Орджоникидзевского района и открытого легкоатлетического пробега) улица Ильича (от площади 1-й Пятилетки до Победы), улица Победы (от Ильича до 40-летия Октября), улица 40-летия Октября (от Победы до проспекта Орджоникидзе), проспект Орджоникидзе (от 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки);

— с 19:00 и до окончания праздничных мероприятий - улица 8 Марта (от Куйбышева до Малышева), улица Карла Либкнехта (от Шевченко до Малышева), Малышева (от Розы Люксембург до Московской), Радищева (от Московской до 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки).

Отметим, что 9 мая весь общественный транспорт будет работать до 01:00. Стоянку на площади 1905 года закроют 6 мая.

С полным перечнем перекрытий можно ознакомиться здесь.

© «Вечерние Ведомости»

 


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