При испытаниях теплосетей в Екатеринбурге обнаружено три повреждения

13:07 | 25.04.2018

В ходе испытания теплосетей максимальной температурой в Екатеринбурге выявлено три повреждения по следующим адресам: ул. Крестинского, 59, Куйбышева, 86/1, Циолковского, 84. Здесь сейчас работают ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании.



Как отметили в пресс-службе ЕТК, в данный момент все оборудование теплосетевого комплекса работает в обычном режиме. Жителям, у которых нет отопления или горячей воды, стоит обращаться в свои УК, ТСЖ и РЭМПы.





Фото: пресс-служба ЕТК