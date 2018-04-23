Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 апреля 2018 года

12:53 | 25.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 24.04.2018 до 08:00 25.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 154 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 103 противоправных деяния. Из них одно убийство, три факта причинения тяжкого вреда здоровью, два разбойных нападения, 8 грабежей, 27 краж чужого имущества, в том числе три квартирные, пять фактов мошенничества, 13 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта сбыта.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено девять мероприятий, в которых приняли участие 1264 человека. Для обеспечения охраны порядка задействовалось 117 сотрудников органов внутренних дел, три бойца Росгвардии, 24 работника частных охранных предприятий, 2 дружинника.

Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области