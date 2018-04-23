Проводится доследственная проверка из-за ДТП с автобусом под Екатеринбургом

12:44 | 25.04.2018

Следственные органы начали доследственную проверку из-за ДТП с участием автобуса, в котором ехали порядка 30 человек.



Напомним, что авария произошла сегодня утром на 45-м км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. В результате пострадали четверо человек. К счастью, они отделались ушибами. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по региону, водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и перевернулся.



Следственные органы проверят перевозчика на соответствие требованиям безопасности при перевозке пассажиров.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области