В Екатеринбурге открылся «юбилейный» магазин федеральной торговой сети. В числе первых посетителей – представители местных властей

В этом году торговая сеть «Пятерочка» планирует запустить 90 универсамов на Среднем Урале, 30 из которых будут расположены в Екатеринбурге. Таким образом, только в уральской столице к концу года будет насчитываться 170 «Пятерочек», а в целом по региону — почти 500. Увеличение числа магазинов будет способствовать реализации одной из важных задач развития сети — обеспечению «шаговой доступности» широкого ассортимента продовольствия по доступным ценам для местных жителей.Очередным шагом в этом направлении стало открытие 20 апреля универсама «Пятерочка» в микрорайоне Ботаника в Екатеринбурге — он стал 12000-м, юбилейным магазином для торговой сети. Торговая площадь универсама, расположенного в новостройке на Крестинского, 35, составляет порядка 500 квадратных метров, в общей сложности на полках представлено около 5 000 наименований различных товаров.Благодаря сотрудничеству с местными производителям доля их продукции в ассортименте доходит до 30 %, а в некоторых категориях, например хлеб и хлебобулочные изделия, превышает 90 %.«На полках универсамов "Пятерочка" представлено практически 100 процентов местных кондитерских изделий. Меня искренне порадовали и ценовые предложения, и ассортимент молочной продукции. Практически все наши молочные производители есть в этом магазине. Причем цены очень выгодные», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.Он посетил универсам в первый день его открытия вместе с другими почетными гостями — министром агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрием Дегтяревым и заместителем главы администрации Екатеринбурга Владимиром Боликовым. Экскурсию для гостей провели генеральный директор федеральной торговой сети «Пятёрочка» Ольга Наумова и директор Уральского дивизиона сети «Пятёрочка» Ольга Петько.«Сотрудничество с местными поставщиками и производителями позволяет торговой сети эффективно развиваться и достигать поставленных целей. Надеемся, что доля локальных поставщиков превысит 30 %», — отметил Владимир Боликов.Ольга Наумова добавила, что, кроме открытия юбилейного универсама в Екатеринбурге, вместе с «Пятерочкой» на Крестинского по всей стране одновременно открылось еще 11 магазинов: в Москве, Костроме, Самаре, Сыктывкаре, Казани, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске, Воронеже, Челябинске, Адыгейске.«Для нас это большое событие. Мы становимся все ближе к нашим покупателям во всех 63 регионах присутствия торговой сети «Пятерочка», причем не только географически, но и эмоционально: стараемся нашим уважаемым покупателям кроме продуктов предлагать все больше приятных впечатлений. Надеемся, что посетители оценят наши инициативы, в том числе идеи для слабозащищенных слоев населения», — рассказала Ольга Наумова.Кроме интересных идей и проектов, благодаря активному развитию в Свердловской области «Пятерочка» способствует и улучшению показателей на рынке труда: торговая сеть предоставляет 4600 рабочих мест в Свердловской области, 1500 из них — в Екатеринбурге.«Это достаточно стабильная и высокая заработная плата, хорошие условия работы, возможность нашим сельхозпроизводителям представить и реализовать свою продукцию. Спасибо руководству X5 Retail Group, торговой сети "Пятёрочка" за такой подход. Это партнерство мы будем поддерживать и развивать», — заключил Орлов.