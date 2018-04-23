В Полевском ребенка высадили из автобуса из-за мелких монет

12:08 | 25.04.2018

Прокуратура проводит проверку частного перевозчика в Полевском. 19 апреля из автобуса, следовавшего по маршруту 13к, высадили 11-летнего мальчика, который хотел рассчитаться за проезд монетами достоинством 1 рубль, 50 копеек и 10 копеек.



Кондуктор сказала, что не собирается пересчитывать «его мелочь», и велела выйти из автобуса. В итоге ребенка высадили на оживленном участке дороги, и какое-то время ему пришлось идти по проезжей части.



Напомним, что, согласно закону «О Центральном банке Российской Федерации», все банкноты и монеты Банка России обязательны к приему для всех видов платежей.



— В ходе проверки прокуратурой г. Полевского у индивидуального предпринимателя, организовавшего деятельность по перевозке пассажиров на указанном маршруте, будет истребована необходимая документация, касающаяся перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.





Фото: penzavzglyad.ru