В Екатеринбурге ветеранов ВОВ и тружеников тыла приглашают на бесплатные парикмахерские услуги

11:49 | 25.04.2018

В Екатеринбурге запустили уже ставшую традиционной акцию «День социального обслуживания». 75 мастеров индустрии красоты — парикмахеры, барберы и брадобреи — приглашают ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла на бесплатные услуги.



Вчера акция стартовала в Кировском районе. В ближайшие дни такие «салоны красоты» откроются и в других районах:



7 мая (10.00–16.00): Верх-Исетский район, Уральский колледж индустрии красоты (Викулова, 61/2)



25 апреля (10.00–16.00): Кировский район, Академия парикмахерского искусства Studio Best (Бажова, 68)



16–18 мая (10.00–16.00): Кировский район, Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса (Советская, 7/5)



8 мая (09.00–17.00): Ленинский район, парикмахерская «Фея» (Шейнкмана, 20)



26 апреля (09.00–17.00): Орджоникидзевский район, ЦК «Эльмаш» (Старых Большевиков, 22)



7–11 мая (09.00–18.00): Чкаловский район, парикмахерская «Ка Сандра» (Белинского, 188)



26–27 апреля и 3–4 мая (10.00–14.00): Железнодорожный район, Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты (Саранинский переулок, 6)



7 мая (12.00–15.30): администрация Железнодорожного района в поселке Северка (пос. Северка, Строителей, 41)



8 мая (10.00–16.00): Железнодорожный район, Культурно-зрелищный центр «Стрела» (Летчиков, 14)







Фото: екатеринбург.рф