Следственные органы начали проверку из-за смерти женщины в краснотурьинской больнице

11:18 | 25.04.2018

В Краснотурьинске проводится доследственная проверка из-за смерти 48-летней местной жительницы Светланы Котовой. Как сообщает «Вечерний Краснотурьинск», 5 февраля женщина поступила в местную больницу в связи с обострением ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). У нее была одышка. А 11 апреля Светлана скончалась. Возможная причина — заражение крови.



«С целью определения точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза, анализируется медицинская документация, касающаяся состояния здоровья женщины и объёма оказанной ей медицинской помощи. В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в частности, насколько полно, качественно и своевременно женщине были оказаны медицинские услуги», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Свердловской области.





Фото: Вечерний Краснотурьинск