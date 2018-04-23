Политик Владимир Жириновский принимает поздравления с днем рождения

Самый эпатажный и яркий деятель российской политики Владимир Жириновский сегодня, 25 апреля, празднует день рождения. Общественному деятелю, депутату Госдумы, лидеру Либерально-демократической партии исполнилось 72 года.Владимир Вольфович награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орденом Почета, орденом Александра Невского, медалью Столыпина П.А. II степени, памятной юбилейной медалью и почетным знаком председателя Госдумы «100 лет со дня учреждения Госдумы в России», почетным знаком Госдумы «За заслуги в развитии парламентаризма» и множеством других почетных грамот.Кроме того, Жириновский — доктор философских наук, тюрколог, заслуженный юрист РФ и полковник в отставке. Он шесть раз участвовал в выборах президента России и является депутатом Госдумы всех созывов.На Среднем Урале Жириновский всегда пользовался популярностью и уважением. Его позиции здесь всегда были крепки и прочны, в том числе благодаря профессиональной команде, которая собралась под флагами ЛДПР в Свердловской области. Депутаты разных уровней сегодня передают поздравления Владимиру Вольфовичу.«Сегодня, 25 апреля, свой день рождения празднует величайший политический деятель современной России, лидер ЛДПР и наш бессменный учитель — Владимир Вольфович Жириновский. Именно наш лидер выступает надежной опорой для всех жителей нашей страны, именно Владимир Жириновский дает надежду и веру в лучшее, и он готов прийти на помощь каждому жителю нашей страны. Я от всей души желаю Владимиру Вольфовичу здоровья, долгих лет жизни, сил и энергии! Мы, в свою очередь, будем содействовать в реализации Ваших идей и планов!»«Поздравляю нашего лидера, Владимира Вольфовича Жириновского, с его очередным днём рождения! Желаю одному из самых ярчайших политических лидеров нашего времени здоровья, удачи и стойкости на политическом олимпе. Наш учитель и пророк уже около тридцати лет участвует в политической жизни страны, он был непосредственным участником и свидетелем зарождения новой России, разработки и принятия Конституции РФ и становления нового, демократического строя в нашей стране. В этот день по сложившейся традиции мы проводим по всей стране субботники в честь дня рождения Владимира Вольфовича — Восточный управленческий округ не останется в стороне, но в связи с капризами уральской погоды мы проведём уборку ближе к Первомаю!»«Человека добрых намерений и усердных стараний для всеобщего блага поздравляю с днём рождения! Замечательному Владимиру Вольфовичу от души желаю не знать поражений, выходить победителем из любого спора, никогда не оставлять без реализации ни одной своей полезной идеи, с честью и достоинством трудиться для людей и личного счастья. Желаю, чтобы счастье было неприкосновенным, чтобы удача была несомненной, чтобы народное доверие было постоянным, чтобы дорога к целям была беспрепятственной. Крепкого здоровья и стабильного успеха, отличного настроения и личного блага».