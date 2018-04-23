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10:58 | 25.04.2018

В Екатеринбурге раскрыли дело о мошенничестве со строительством домов. Обвиняются мать и сын

В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере строительства. Фигурантами являются местная 57-летняя жительница и ее сын 1988 года рождения.

По версии следствия, в период с 2012 по июнь 2016 года обвиняемые, не имея разрешительной документации, принимали от граждан деньги на долевое строительство домов на улицах Орловской, Расковой, Линейной, Норильской, Харьковской, Баумана, а также в переулке Татарском.

— Злоумышленники не имели необходимых разрешительных документов и утвержденной проектной документации, а также не ставили в известность пайщиков о том, что участки, на которых планировалось строительство, предназначались исключительно для индивидуального жилищного строительства, — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Таким образом мать и сын незаконно получили почти 100 млн рублей. Кроме того, жильцы одного из возведенных домов выселены, так как договоры купли-продажи признаны недействительными. Еще один дом снесен. Все строительные площадки остальных объектов ликвидированы.

Отметим, что женщина сейчас находится под подпиской о невыезде, а ее сын объявлен в федеральный розыск.


Фото: monitor-read.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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