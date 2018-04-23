В Нижнем Тагиле подросток выпал из окна школы

10:37 | 25.04.2018

Накануне в Нижнем Тагиле из окна второго этажа школы № 144 выпал ученик шестого класса – подросток 2004 года рождения. Известно, что во время перемены он открыл окно, сел на подоконник и от неосторожного движения упал. В результате несовершеннолетний получил перелом правой лодыжки и ушиб предплечья. Сейчас ему наложен гипс.



По факту случившегося прокуратура проводит проверку. Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, в классе, где учится мальчик, из-за ветрянки у одного из ребят введен карантин, поэтому на переменах дети в общий коридор не выходили, учителя приходили к ним на уроки.