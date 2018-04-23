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10:21 | 25.04.2018
С начала года из Екатеринбурга выдворили почти 500 мигрантов
Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, причинами выдворения стали отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, а также уклонение от выезда по истечении срока пребывания.
Судебные приставы сопроводили мигрантов до аэропорта, где они были переданы сотрудникам пограничных органов и отправлены на родину.
Фото: liter.kz
© «Вечерние Ведомости»
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