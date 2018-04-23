С начала года из Екатеринбурга выдворили почти 500 мигрантов

10:21 | 25.04.2018

С начала 2018 года из Екатеринбурга отправлены на родину 482 нелегальных мигранта, большая часть которых — граждане стран ближнего зарубежья.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, причинами выдворения стали отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание в РФ, а также уклонение от выезда по истечении срока пребывания.



Судебные приставы сопроводили мигрантов до аэропорта, где они были переданы сотрудникам пограничных органов и отправлены на родину.





Фото: liter.kz