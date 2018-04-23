В Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков

09:57 | 25.04.2018

24 апреля на всей территории Свердловской области прошли обильные осадки. Так, в Екатеринбурге выпало 11,8 мм осадков — половина месячной нормы. По прогнозам синоптиков, мокрый снег ожидается сегодня и в пятницу, 27 апреля. Завтра, 26 апреля, преимущественно без осадков.



В минувшие сутки на дорогах Свердловской области работало 268 единиц техники, в том числе 174 комбинированных дорожных машин, 41 автомобиль с отвалом, 36 автогрейдеров и 14 тракторов.



Напомним, что по вопросам уборки дорог можно обращаться по телефонам 8 (343) 262-50-65 (Управление автомобильных дорог Свердловской области) и 8 (343) 261-79-83 (Центральная диспетчерская служба).