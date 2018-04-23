Найдена девушка, пропавшая в Первоуральске в начале марта

09:34 | 25.04.2018

Полиция нашла 16-летнюю девушку из Первоуральска, которая 2 марта этого года пошла на прием к врачу и пропала. В правоохранительные органы обратилась ее мать, которая рассказала, что ее дочь ранее уже уходила из дома, но всегда возвращалась сама.



Девушку обнаружили 23 апреля в Екатеринбурге. Сама школьница рассказала, что все это время она провела у молодого человека, с которым познакомилась в социальных сетях.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сейчас девушка передана матери. Кроме того, она поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Полиция даст правовую оценку действиям молодого человека, у которого жила девушка.