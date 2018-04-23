Сегодня утром восемь человек пострадали в ДТП на Среднем Урале

Сегодня утром в Свердловской области произошло два ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе один ребенок.Так, на 45-м км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск перевернулся рейсовый автобус. В это время в салоне находилось 30 человек, пострадали четверо. К счастью, отделались ушибами. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.Еще одна авария произошла на 219-м км трассы Екатеринбург — Тюмень. Автомобиль Toyota съехал с проезжей части и перевернулся. Пострадали пассажиры 1971 и 1974 года рождения, они получили ушибы и сотрясение головного мозга, а также ребенок 2016 года рождения, который получил ссадины лица. По имеющейся информации, водитель уснул за рулем. Кроме того, на автомобиле установлены летние шины.