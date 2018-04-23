Из-за сильного снегопада в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета

22:09 | 24.04.2018

Как рассказал директор по стратегическим коммуникациям "Кольцово" Андрей Клименских, по причине условий низкой видимости из-за снегопада в Екатеринбурге рейсы U6-261, ZF-9694 и FZ-901 решением экипажей ушли на запасной аэродром в Пермь.- В настоящее время все три рейса уже прибыли в аэропорт Екатеринбурга.



В аэропорту добавили, что на запасной аэропорт ушли рейсы из Москвы, Антальи и Дубая.



Напомним, что из-за капризов погоды в уральской столице сегодня также образовались многокилометровые пробки, которые затруднили передвижение по городу.



Фото: firestock.ru