Владельцев и персонал частных детских садов Нижнего Тагила обучат правилам пожарной безопасности

20:52 | 24.04.2018

На совещании у главы города обсудили факт того, что в 2017 году было проведено 7 проверок в 9 частных детских садах Нижнего Тагила. Сумма предписаний и штрафов составила 114 тысяч рублей. Сообщил об этом замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Юрий Огнев. Также были затронуты вопросы контроля работы частных детских садов и домов для престарелых.



Большая часть нарушений коснулась правил пожарной безопасности — ответственных за пожарную безопасность лиц и инструкций по ее обеспечению, эвакуационных выходов и сигнализации. Во многих группах реальное число детей не соответствовало заявленному.



Глава города Сергей Носов поручил провести совместное совещание с представителями малого бизнеса и компетентных органов. Пресс-служба администрации Нижнего Тагила сообщает, что мэр обратил внимание на возможность проведения обучения для персонала частных учреждений правилам пожарной безопасности.



Фото: 1tulatv.ru