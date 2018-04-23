Остановку на дублере Восточной в Екатеринбурге запретят

18:44 | 24.04.2018

В Екатеринбурге для обеспечения безопасности дорожного движения в мае этого года на дублёре улицы Восточной от дома № 76 до дома № 82 установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».



Этот участок, длина которого составляет двести метров, обеспечивает проезд к жилым домам, расположенным между параллельными улицами Восточной и Мичурина. При этом его нередко используют для парковки машин автомобилисты, которые приезжают в магазины и учреждения, находящиеся в зданиях вдоль Восточной. Оставляемые вдоль дублёра авто затрудняют обзор проезжающим мимо водителям и являются источниками ДТП с участием пересекающих проезжую часть данного внутреннего проезда пешеходов.



Городские власти, в связи с этой потенциальной угрозой для жизни людей, приняли решение об установке на опасном участке дорожных знаков, запрещающих остановку машин и предупреждающих о работе автоэвакуаторов.



Фото: kompravda.eu