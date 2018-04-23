По факту смертельной травмы на школьном стадионе в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

17:41 | 24.04.2018

По факту гибели восьмилетнего мальчика Миши Л., получившего травму на территории стадиона в Екатеринбурге, следственным отделом по Верх-Исетскому району областного СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ «Халатность». В обеденное время 15 апреля ребенок, гуляя на стадионе возле школы № 171, упал, предположительно, на торчащий кусок арматуры. В результате падения мальчик получил повреждение головы и был доставлен в детскую городскую больницу № 9, где, несмотря на принятые врачами меры, 23 апреля скончался.



Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, в рамках возбуждённого уголовного дела следствием СКР тщательно выясняются все без исключения обстоятельства трагедии.



«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных свидетелей, а также допросу родственников и знакомых умершего мальчика, представителей школы. Тело ребёнка направлено на судебно-медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти», — отметили в ведомстве.



В ходе следствия в том числе выясняется, на балансе какой организации находится стадион, истребуется интересующая следствие документация в целях установления конкретных должностных лиц, ответственных за надлежащее состояние стадиона и безопасное нахождение на нём граждан. Также выясняется причина, по которой на территории стадиона была оставлена арматура.



По информации veved.ru, следователи уже приобщили к материалам дела записи с камер видеонаблюдения, из которых видно, что мальчик бегает возле трибун, примыкающих к стадиону, после чего спускается вниз, бежит и падает. Спустя 30 минут на место приезжает скорая помощь, которая госпитализирует ребенка.



В пятницу, после двух операций, Мишу Л. крестили в больнице по просьбе матери. Несмотря на усилия врачей, состояние ребенка продолжало ухудшаться, а в понедельник, 23 апреля, родителям сообщили, что их сын в 11:00 умер.