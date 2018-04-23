На площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит сразу четыре специализированные выставки

17:26 | 24.04.2018

Сегодня в Екатеринбурге, на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», стартовали сразу четыре международные специализированные выставки, посвященные строительству и инженерным системам: Build Ural, «Уралэкспокамень», а также выставки электротехнической продукции и технических средств противопожарной защиты.



В рамках выставок также запланированы форумы, семинары и мастер-классы. Ожидается, что в мероприятиях примут участие 150 компаний из России, Германии, Италии, Японии, Белоруссии.