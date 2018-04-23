При тушении пожара на Шефской обнаружили труп мужчины

16:38 | 24.04.2018

Сегодня днем произошел пожар в трехэтажном административном здании на улице Шефской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, очаг возгорания находился в подвальном помещении. При тушении пожара обнаружен труп работника автосервиса, в связи с чем следственные органы начали проверку.



«Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 15 кв. м в подвальном помещении 3-этажного административного здания по ул. Шефской. В течение получаса огнеборцы справились с огнём. В тушении пожара задействованы 7 единиц техники, 32 человека личного состава», — говорится в сообщении ГУ МЧС.



Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Причины пожара устанавливаются.



— Для установления точной причины смерти погибшего мужчины, а также причин возгорания будут проведены соответствующие экспертизы, — отметили в пресс-службе СУ СКР по региону.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области