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16:12 | 24.04.2018
В Екатеринбурге «квартирный вопрос» и родственники отправили ветерана ВОВ на больничную койку
В эти дни, когда страна готовится к празднованию очередной годовщины Победы, Ханиф находится на больничной койке в 24-й городской больнице. И причина, по которой он попал туда, вовсе не беспокоящие старика раны, а банальное, если это слово можно применить к тому, что произошло, избиение старика родственниками.
Синяки, сотрясение мозга и, что самое страшное, душевная травма, нанесённая ветерану. Всё это, как утверждает сам Ханиф, результат побоев, нанесённых ему родственником, пришедшим к старику решать «квартирный вопрос». Ещё во время визита тот высказывал угрозы увезти старика в лес, где тот и повесился бы.
Причина столь жестокого отношения к Ханифу — квадратные метры, а точнее, квартира, полученная ветераном пять лет назад от государства в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Квартиру эту, как и другое имущество, Ханиф переписал на внучку, и сейчас он там только прописан. Всё это время внучка квартиру сдавала внаем, а вот сейчас решила продать. Но вот незадача: в ней прописан старик, а не выписав его из квартиры, продать её невозможно.
И внучка со своим отцом и мужем начали «настойчиво уговаривать» Ханифа выписаться из квартиры. Финал этих уговоров наступил 17 апреля: к Ханифу «чисто поговорить» приехал родственник, а так как старик упорно не соглашался стать бомжом, разговор перешел в избиение и угрозы.
Кстати, родственники не ухаживают за Ситдиковым и не помогают ему. Скорее, это он помогал и помогает им. В своё время, после смерти дочери, он отказался в пользу того самого родственника, который его избил, от полагавшейся ему части наследства, доставшегося от дочери. Тогда семье внучки достались: доля в квартире на улице Симферопольской и доля в частном доме на улице Лезгинской. Помогал Ханиф более молодым и здоровым людям и деньгами из своей пенсии.
А вот самому Ханифу помогала Чкаловская организация Всероссийского общества инвалидов, из которой, кстати, и сообщили в издание «Вечерний Екатеринбург» о произошедшем кошмаре с ветераном войны.
Сейчас Ханиф Ситдиков с ужасом ожидает выписки из больницы. Идти ему некуда, придётся возвращаться в ту же квартиру на Симферопольской, откуда он был доставлен в больницу. А там его не ждёт, как думает сам Ханиф, ничего хорошего. Ну а если он выпишется из квартиры, то в прямом смысле останется на улице.
Отметим, что, по информации собственных источников «Вечерних ведомостей» в правоохранительных органах, по факту избиения ветерана идет проверка, которую проводит Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области.
Фото Ханифа Ситдикова после того, как у него «в гостях» побывал родственник
Фото: Вечерний Екатеринбург
© «Вечерние Ведомости»
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