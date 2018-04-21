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15:58 | 24.04.2018

Назначены общественные слушания по отмене прямых выборов главы Екатеринбурга

Дума Екатеринбурга назначила общественные слушания по вопросу отмены прямых выборов главы города на 11 мая. Несколько депутатов выступили против этого решения, но в итоге оно было принято большинством голосов. Слушания состоятся в ЦК «Урал». Начало в 14:00.

Напомним, что поправки предполагают избрание главы Екатеринбурга депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Прямые выборы отменяются.

© «Вечерние Ведомости»

 


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