Назначены общественные слушания по отмене прямых выборов главы Екатеринбурга

15:58 | 24.04.2018

Дума Екатеринбурга назначила общественные слушания по вопросу отмены прямых выборов главы города на 11 мая. Несколько депутатов выступили против этого решения, но в итоге оно было принято большинством голосов. Слушания состоятся в ЦК «Урал». Начало в 14:00.



Напомним, что поправки предполагают избрание главы Екатеринбурга депутатами гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Прямые выборы отменяются.